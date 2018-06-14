Дефицит бюджета будет сохранён в размере 0,5% ВВП

Дефицит федерального бюджета будет сохранён в размере 0,5% ВВП, эти средства могут зачислять в специально создаваемый фонд развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев , передаёт РИА «Новости»

«Наряду с этими мерами (по изменениям в налоговой и пенсионной системах. — Прим. ред.) предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне 0,5% валового внутреннего продукта и зачислять эти средства в специально создаваемый фонд развития, чтобы осуществлять инвестиционные расходы на выполнение нового майского указа президента», — сообщил Медведев.