Дефицит бюджета будет сохранён в размере 0,5% ВВП 

Дефицит федерального бюджета будет сохранён в размере 0,5% ВВП, эти средства могут зачислять в специально создаваемый фонд развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт РИА «Новости».
«Наряду с этими мерами (по изменениям в налоговой и пенсионной системах. — Прим. ред.) предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне 0,5% валового внутреннего продукта и зачислять эти средства в специально создаваемый фонд развития, чтобы осуществлять инвестиционные расходы на выполнение нового майского указа президента», — сообщил Медведев.
Ранее он сообщил, что Правительство России решило отказаться от механизма консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Премьер указал, что у данного механизма есть существенные недостатки, проблемы этих консолидированных групп неоднократно обсуждались. Речь прежде всего идёт о выпадающих доходах бюджетов регионов.