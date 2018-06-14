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Памятная акция «Нам не дано забыть» пройдет для читателей библиотеки на Весенней
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Памятная акция «Нам не дано забыть» пройдет для читателей библиотеки на Весенней 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 14 июня 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В пятницу, 22 июня, в библиотеке № 47 на Весенней улице пройдет акция «Нам не дано забыть» приуроченная ко Дню памяти и скорби. В этот день каждый из читателей получит георгиевскую ленту, чтобы прикрепить ее к ветвям «Дерева памяти».
— Читателям будет предложено написать имена членов своей семьи, погибших во время войны. Также посетители увидят «листки календаря», рассказывающие о первых днях и месяцах Великой Отечественной войны, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.
Начало в 15.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)
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