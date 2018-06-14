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Библиотекари Соколиной горы организуют в сквере выездную библиотеку
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Библиотекари Соколиной горы организуют в сквере выездную библиотеку 

Управа района Соколиная гора 14 июня 2018
Фото: Управа района Соколиная гора
Каждый четверг жители и гости района смогут посетить в сквере возле дома 54 на Щербаковской улице небольшую выездную библиотеку.
В Соколиной горе сотрудниками районной 84-й библиотеки возобновлена работа «Литературного дворика на Щербаковке». Любители чтения здесь смогут не только пролистать понравившиеся издания, но и забрать некоторые из книг домой, а кроме того, записаться в библиотеку и узнать о грядущих мероприятиях и клубах, которые действуют при культурном учреждении. Также москвичи могут по собственной инициативе принести свои книги, которые готовы подарить другим читателям.
Как пояснили сотрудники библиотеки, помешать работе «дворика» может только непогода. «Литературный дворик» открыт по четвергам с 15 до 17 часов в сквере около дома 54 по Щербаковской улице.
Фото: предоставлено ГБУК «Библиотека № 84».
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