Около 50% безработных в России оказалась людьми в возрасте от 20 до 34 лет

«48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — уточнила она на брифинге в правительстве. Как отметила Голикова, статистика в России не дает данных о заболеваемости и смертности у женщин в возрасте 50 лет — 60 лет и мужчин 60 — 65 лет.

По ее словам, в 2017 г. в больницы госпитализировали 10,4 млн человек — женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет. Из них в стационарах умерли около 393 800 человек — 3,7% госпитализированных.