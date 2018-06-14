Фестиваль китайской культуры пройдет в СВАО 24 июня

Национальный фестиваль китайской культуры «Восточный ветер» пройдет в библиотеке № 62 им. П. Неруды на следующей неделе, 24 июня. Участникам предложат изучить некоторые иероглифы, поучаствовать в настоящей чайной церемонии и послушать национальную музыку.

Кроме того, в уютном внутреннем дворике библиотеки все желающие смогут заняться «китайской йогой» — цигун.

Мероприятие организовано библиотекой совместно с Клубом восточных языков и культуры «Два Востока». Вход бесплатный, время проведения -с 12.00 до 17.00. Адрес — проспект Мира, 180.