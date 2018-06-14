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Фестиваль китайской культуры пройдет в СВАО 24 июня
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Фестиваль китайской культуры пройдет в СВАО 24 июня 

Управа района Отрадное 14 июня 2018
Фото: Управа района Отрадное
Национальный фестиваль китайской культуры «Восточный ветер» пройдет в библиотеке № 62 им. П. Неруды на следующей неделе, 24 июня. Участникам предложат изучить некоторые иероглифы, поучаствовать в настоящей чайной церемонии и послушать национальную музыку.
Кроме того, в уютном внутреннем дворике библиотеки все желающие смогут заняться «китайской йогой» — цигун.
Мероприятие организовано библиотекой совместно с Клубом восточных языков и культуры «Два Востока». Вход бесплатный, время проведения -с 12.00 до 17.00. Адрес — проспект Мира, 180.
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