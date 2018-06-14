Премьер перечислил сохранившиеся льготы на стаж для пенсионеров 

Реформа пенсионной системы предполагает, что женщины с рабочим стажем в 40 лет, а мужчины со стажем 45 получат право выйти на пенсию на два года раньше. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе обсуждения правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Кабинет намерен поэтапно повышать планку — до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в следующем году. Сохранят льготы на досрочные пенсии для ряда категорий: тем, кто работает на вредном и опасном производстве, для женщин, которые имеют пять и более детей, у инвалидов по зрению и военной травмы, также спецстаж останется у педагогов, медицинских и творческих работников. Работники с Крайнего Севера и приравненных к ним территорий смогут выходить на пенсию в 60 лет для мужчин, для женщин — 58 лет. Кроме того, правительство предложило повысить НДС с 18% до 20%.