В детской библиотеке на Саратовской организовали викторину, посвященную Дню России

Познавательную программу « Россия — наш общий дом» провели в детской библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики. Мероприятие было посвящено Дню России. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— При просмотре слайд-презентации «Мой мир, моя страна, мои друзья» гости узнали больше о нашей великой родине, затем они ответили на вопросы викторины «Гора самоцветов». В заключение состоялся мини-флешмоб «Я, ты, он, она…», — пояснил сотрудник библиотеки.

Добавим, что детская библиотека №114 находится по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)