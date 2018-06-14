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В детской библиотеке на Саратовской организовали викторину, посвященную Дню России
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В детской библиотеке на Саратовской организовали викторину, посвященную Дню России 

Управа района Текстильщики 14 июня 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Познавательную программу «Россия — наш общий дом» провели в детской библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики. Мероприятие было посвящено Дню России. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— При просмотре слайд-презентации «Мой мир, моя страна, мои друзья» гости узнали больше о нашей великой родине, затем они ответили на вопросы викторины «Гора самоцветов». В заключение состоялся мини-флешмоб «Я, ты, он, она…», — пояснил сотрудник библиотеки.
Добавим, что детская библиотека №114 находится по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)
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