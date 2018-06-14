Кабмин откажется от механизма консолидированной группы налогоплательщиков

"Мы приняли решение отказаться в будущем от использования такого института как консолидированная группа налогоплательщиков в связи с тем, что мы отменяем требование о контроле за трансфертными ценами внутри страны", — сказал Медведев.

По его словам, «проблемы этих консолидированных групп не новые, мы их не раз обсуждали, у этого механизма есть существенные недостатки, прежде всего, речь идет о выпадающих доходах региональных бюджетов».

"Поэтому, начиная с 2016 года, мы приостановили создание новых КГН и запретили расширение ранее действующих, ввели ряд ограничительных мер. С 2023 года этот институт на федеральном уровне вообще будет ликвидирован. Принимая это решение заранее, мы должны сделать так, чтобы и у налогоплательщиков, и у региональных властей было время подготовиться к изменению налоговых правил в части КГН", — резюмировал Медведев.