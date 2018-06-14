В библиотеке на Зарайской вспомнили экранизированные книги

Киновикторина «Вся наша жизнь — игра, а люди в ней — актеры» состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— По многим литературным произведениям сняты фильмы. Для наших посетителей мы провели киновикторину, посвященную экранизациям. За правильные ответы участники получали книги. Никто не остался без подарка, — отметила Марина Бесфамильная.

Добавим, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)