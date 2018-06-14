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В библиотеке на Зарайской вспомнили экранизированные книги
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В библиотеке на Зарайской вспомнили экранизированные книги 

Управа Рязанского района 14 июня 2018
Киновикторина «Вся наша жизнь — игра, а люди в ней — актеры» состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— По многим литературным произведениям сняты фильмы. Для наших посетителей мы провели киновикторину, посвященную экранизациям. За правильные ответы участники получали книги. Никто не остался без подарка, — отметила Марина Бесфамильная.
Добавим, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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