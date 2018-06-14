Институт консолидированных групп налогоплательщиков упразднят с 2023 года

Премьер‐министр России Дмитрий Медведев предложил с 2023 года отказаться от института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Как сообщило РИА «Новости», такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в четверг, 14 июня.

Группа позволяет компаниям объединять налоги на прибыль в одну базу и выплачивать их в бюджет субъекта, где компании работают, а не по адресу головного офиса.

Кроме того, КГН избавляет компании от контроля за трансфертным ценообразованием.

На практике компании перераспределяют налоги в те регионы, где установлена пониженная ставка налога на прибыль, а также включают в налоговую базу данные убыточных компаний.

Премьер напомнил, что с 2016 года запретили создание новых КГН, а также запретили расширяться уже существующим.

«С 2023 года этот институт на федеральном уровне вообще будет ликвидирован», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что за отведенный пятилетний срок региональные власти смогут подготовиться к изменению налоговых правил.

На сегодняшний день в России действуют 16 КГН.