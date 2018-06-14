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Институт консолидированных групп налогоплательщиков упразднят с 2023 года
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Институт консолидированных групп налогоплательщиков упразднят с 2023 года 

360tv.ru 14 июня 2018
Премьер‐министр России Дмитрий Медведев предложил с 2023 года отказаться от института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Как сообщило РИА «Новости», такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в четверг, 14 июня.
Группа позволяет компаниям объединять налоги на прибыль в одну базу и выплачивать их в бюджет субъекта, где компании работают, а не по адресу головного офиса.
Кроме того, КГН избавляет компании от контроля за трансфертным ценообразованием.
На практике компании перераспределяют налоги в те регионы, где установлена пониженная ставка налога на прибыль, а также включают в налоговую базу данные убыточных компаний.
Премьер напомнил, что с 2016 года запретили создание новых КГН, а также запретили расширяться уже существующим.
«С 2023 года этот институт на федеральном уровне вообще будет ликвидирован», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что за отведенный пятилетний срок региональные власти смогут подготовиться к изменению налоговых правил.
На сегодняшний день в России действуют 16 КГН.
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов рассказал об отмене закона на движимое имущество. По мнению правительство, это позволит обеспечить рост бизнеса и, как следствие, экономики.
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