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Москалькова сдержанно относится к инициативе о повышении пенсионного возраста в РФ
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Москалькова сдержанно относится к инициативе о повышении пенсионного возраста в РФ 

ТАСС 14 июня 2018
Фото: РАПСИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сдержанно относится к инициативе о повышении пенсионного возраста в стране.
Она отметила, что при принятии данного решения нужно не ущемить права пожилых людей и молодежи. «Я сдержанно отношусь к инициативе о повышении пенсионного возраста», — сказала Москалькова журналистам в четверг во время рабочей поездки в Екатеринбург.
"Мы понимаем, что возраст активных людей стал выше, что они хотят работать. У меня есть в аппарате люди, которым 65 лет, и они хотят работать, а я уже не могу предоставить им такую возможность. Поэтому я считаю, что очень важно подойти максимально дифференцированно, в зависимости от состояния здоровья, желания [работать], социального положения, зарплаты человека", — сказала Москалькова.
"Очень трудная задача, но это единственный путь, чтобы баланс интересов был соблюден", — заключила омбудсмен.
В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил, что правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
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