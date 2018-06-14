Москалькова сдержанно относится к инициативе о повышении пенсионного возраста в РФ

Она отметила, что при принятии данного решения нужно не ущемить права пожилых людей и молодежи. «Я сдержанно отношусь к инициативе о повышении пенсионного возраста», — сказала Москалькова журналистам в четверг во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Мы понимаем, что возраст активных людей стал выше, что они хотят работать. У меня есть в аппарате люди, которым 65 лет, и они хотят работать, а я уже не могу предоставить им такую возможность. Поэтому я считаю, что очень важно подойти максимально дифференцированно, в зависимости от состояния здоровья, желания [работать], социального положения, зарплаты человека", — сказала Москалькова.

"Очень трудная задача, но это единственный путь, чтобы баланс интересов был соблюден", — заключила омбудсмен.