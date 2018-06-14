Медведев: тарифы страховых взносов в страховые фонды будут зафиксированы на уровне 30%

МОСКВА , 14 июня. / ТАСС /. Тарифы страховых взносов в страховые фонды будут зафиксированы на уровне 30%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России . «Инициативы, которые мы сегодня рассматриваем, предполагают и ряд существенных налоговых послаблений. Во-первых, предлагается закрепить наконец на постоянной основе применяемые сейчас в качестве льготных тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды — Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС — на уровне 30%», — сказал Медведев.

Наряду с этими мерами, по словам главы кабмина, «предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне 0,5% ВВП и зачислять эти средства в специально создаваемый Фонд развития, чтобы осуществлять инвестиционные расходы на выполнение нового майского указа президента».

Медведев подчеркнул, что обсуждаемые налоговые меры «позволят обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития и поддержать экономический рост, будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства». Инициативы в части налогов также предстоит рассмотреть на российской трехсторонней комиссии, добавил премьер-министр.

"Считаю правильным в случае, если эти инициативы будут приняты, если они вступят в силу, зафиксировать новую налоговую конфигурацию на ближайшие шесть лет. Мы придерживались такого подхода в предыдущий период, и в целом он себя оправдал", — резюмировал глава кабмина.