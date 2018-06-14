Ещё
Медведев: тарифы страховых взносов в страховые фонды будут зафиксированы на уровне 30%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: тарифы страховых взносов в страховые фонды будут зафиксированы на уровне 30% 

ТАСС 14 июня 2018
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Тарифы страховых взносов в страховые фонды будут зафиксированы на уровне 30%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России. «Инициативы, которые мы сегодня рассматриваем, предполагают и ряд существенных налоговых послаблений. Во-первых, предлагается закрепить наконец на постоянной основе применяемые сейчас в качестве льготных тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды — Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС — на уровне 30%», — сказал Медведев.
Наряду с этими мерами, по словам главы кабмина, «предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне 0,5% ВВП и зачислять эти средства в специально создаваемый Фонд развития, чтобы осуществлять инвестиционные расходы на выполнение нового майского указа президента».
Медведев подчеркнул, что обсуждаемые налоговые меры «позволят обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития и поддержать экономический рост, будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства». Инициативы в части налогов также предстоит рассмотреть на российской трехсторонней комиссии, добавил премьер-министр.
"Считаю правильным в случае, если эти инициативы будут приняты, если они вступят в силу, зафиксировать новую налоговую конфигурацию на ближайшие шесть лет. Мы придерживались такого подхода в предыдущий период, и в целом он себя оправдал", — резюмировал глава кабмина.
ТАСС: последние новости
Медведев отметил, что специалисты Центра Грабаря ценятся во всем мире Медведев: спорт воспитывает лучшие человеческие качества Москалькова сдержанно относится к инициативе о повышении пенсионного возраста в РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста918
Названа цель пенсионной реформы в России349
Голикова заявила о массовых сокращениях525
8-метровый питон целиком съел женщину36
Малахов «заткнул» неадекватную звезду75
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение