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Самбисты из Вороновского поедут на спортивные сборы
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Самбисты из Вороновского поедут на спортивные сборы 

Администрация поселения Вороновское 14 июня 2018
Фото: архив
Самбисты Спортивного клуба «Вороново» примут участие 23 июня в спортивных сборах в городе Витебск.
— Летняя программа состоится на базе Олимпийской подготовки в Белоруссии. Спортивные сборы продлятся три недели. Каждый день ребята будут делать зарядку. По графику запланированы две тренировки в день, — отметил тренер по борьбе самбо в Спортивном комплексе «Вороново» Алексей Алехин.
Он добавил, что в сборах поучаствуют пять человек. Это ребята из поселений Вороновское и Роговское. Новый сезон для самбистов начнется с середины августа.
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