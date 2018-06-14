Самбисты из Вороновского поедут на спортивные сборы

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Самбисты Спортивного клуба «Вороново» примут участие 23 июня в спортивных сборах в городе Витебск

— Летняя программа состоится на базе Олимпийской подготовки в Белоруссии . Спортивные сборы продлятся три недели. Каждый день ребята будут делать зарядку. По графику запланированы две тренировки в день, — отметил тренер по борьбе самбо в Спортивном комплексе «Вороново» Алексей Алехин

Он добавил, что в сборах поучаствуют пять человек. Это ребята из поселений Вороновское и Роговское. Новый сезон для самбистов начнется с середины августа.