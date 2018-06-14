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Голос матери убаюкивает недоношенных младенцев
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Голос матери убаюкивает недоношенных младенцев 

Доктис 14 июня 2018
Младенцы, родившиеся раньше срока, лучше спят, если им проигрывать запись голоса матери, выяснили американские ученые.
Для недоношенных младенцев очень важен хороший сон, но его подчас трудно добиться, ведь в отделениях интенсивной терапии, где выхаживают таких детей, довольно много шума от многочисленной медицинской аппаратуры. Ученые Мичиганского университета обнаружили, что запись материнского голоса имеет удивительный успокаивающий и убаюкивающий эффект.
В исследовании участвовали 20 малышей, рожденных в 35 недель или позже и еще 27 рожденных в 33−34 недели. Их мамы начитывали на диктофон детские книжки, и записи проигрывались их детям по кругу в течение 6 часов; в это время сон ребенка изучали с помощью полисомнографии.
В первой группе все младенцы под звуки материнского голоса спали крепче, реже просыпались от посторонних шумов, даже громких, как будто этот голос служил защитой от них. Интересно, что у детей, родившихся раньше 35 недель, этот эффект не проявлялся. Ученые предполагают, что их мозг еще недостаточно зрелый для того, чтобы воспринимать голос матери.
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