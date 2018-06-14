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Премьер-министр РФ разрешил тратить материнский капитал на кредиты
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Премьер-министр РФ разрешил тратить материнский капитал на кредиты 

Банки Сегодня 14 июня 2018
Премьер-министр РФ разрешил тратить материнский капитал на кредитыГлава правительства подчеркнул, что это изменение существенно повлияет на экономическую обстановку молодых семей и позволит им стать более финансово свободными, а также откроет новые перспективы в приобретении нового жилья. Также Дмитрий Медведев отметил, что правительство и дальше будет оптимизировать законодательство таким образом, чтобы у жителей России появлялось больше свобод в распоряжении своими деньгами.
Вице-премьер Татьяна Голикова привела и приблизительное количество семей, которые смогут уже сейчас воспользоваться новыми изменениями. По ее словам, в России более 1,9 миллиона семей, которые нуждаются в более предусмотрительном распределении материнского капитала.
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