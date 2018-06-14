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Тренер с судимостью: в Бугуруслане прокуратура проверила спорторганизации
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Тренер с судимостью: в Бугуруслане прокуратура проверила спорторганизации 

АиФ-Оренбург 14 июня 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Бугурусланская межрайонная прокуратура проверила учреждения физической культуры и спорта, в которых занимаются несовершеннолетние. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 15 работников.
Выяснилось, что уставы трех спортивных организаций не полностью соответствуют федеральному закону, в двух нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, также обучающиеся при приеме не показывали медицинские справки. В одной из спортивных школ тренером по боксу работал педагог с судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью.
Руководителям спортивных организаций внесены представления. Стоит отметить, что все требования прокуроров удовлетворены, сообщает межрайонная прокуратура.
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