Тренер с судимостью: в Бугуруслане прокуратура проверила спорторганизации

Бугурусланская межрайонная прокуратура проверила учреждения физической культуры и спорта, в которых занимаются несовершеннолетние. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 15 работников.

Выяснилось, что уставы трех спортивных организаций не полностью соответствуют федеральному закону, в двух нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, также обучающиеся при приеме не показывали медицинские справки. В одной из спортивных школ тренером по боксу работал педагог с судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью.

Руководителям спортивных организаций внесены представления. Стоит отметить, что все требования прокуроров удовлетворены, сообщает межрайонная прокуратура.