Три года ждать? Молодые семьи не могут получить региональный маткапитал

Региональный материнский капитал молодые семьи в Зауралье получают с 2005 года. Субсидии выплачивали при рождении каждого ребёнка на погашение ипотеки. Сумма ранее индексировалась, и сейчас она составляет 358 тысяч рублей.

Все деньги выплачивали семьям из регионального бюджета. Социальную поддержку ввели для улучшения рождаемости в области. С осени 2015 года правительство Зауралья оставило выплаты только на первого ребёнка, а летом прошлого года программу закрыли вовсе. Семьи, в которых первенец успел родиться до этого срока, до сих не получили положенных субсидий.

Бедные подождут?

На задержку выплат в нашу редакцию пожаловалось сразу несколько семей. Документы, подтверждающие их право на получение регионального материнского капитала, они представили ещё в 2016 году. С тех пор почти каждый месяц они звонят в областной департамент образования с вопросом, когда им перечислят деньги. Субсидию в основном они ждут на ребёнка, которому нет трёх лет, а это значит, что мамы сидят в отпуске по уходу за малышом, не получая каких-либо средств. Живя на одну зарплату мужа, они ещё выплачивают кредит.

«Мы платим за квартиру кредит около 16 тысяч в месяц. Конечно, тяжело такую сумму отдавать. Если бы мы получили этот капитал — 358 тысяч, то наш долг существенно сократился бы. В месяц уже выплачивали бы около 10 тысяч, — рассказала жительница области, не пожелавшая назвать своё имя. — Сейчас сказали ждать осени, но надежды нет».

Ещё одна семья тоже ждёт выплат с 2016 года. Сейчас у них уже двое детей, часть долга погасили за счёт федерального материнского капитала, остальное собирались с помощью региональной субсидии.

«Нам местный материнский капитал можно использовать только на погашение ипотечного долга, на другие цели нельзя. Но и получить мы его не можем, а тем временем кредит выплачиваем. Нам сказали, что получим выплаты только в 2019 году. Но ведь тем временем наш долг уменьшается по ипотеке. Получается, что мы его сами и погасим, а правительство области на нас ещё и сэкономит, — объясняет возмущение наш читатель. — Региональный капитал у нас сгорит. Денег нам никто не вернёт».

Соцподдержка на бумаге

Сейчас субсидию в Зауралье на погашение ипотеки ждут 792 молодые семьи. Из них 641 семья встала на очередь в 2016 году, 143 — в 2017-м, 8 — в этом. Чтобы рассчитаться с молодыми зауральцами, требуется 283,5 млн рублей. Но правительство региона решило выделить лишь 57,8 млн Этого хватит только для 167 семей, которые встали на очередь с 13 января по 23 марта 2016 года.

«Это все средства, которые были запланированы на этот год в бюджете. Финансирование программы ведётся по мере появления средств. Сроки в программе не указаны. Возможно, до конца года изыщут деньги, но на сегодняшний день заложена только эта сумма, и она распределена, — подтвердил нам начальник отдела по молодёжной и семейной политике департамента образования и науки Курганской области Николай Тужик. — В прошлом году было выделено из бюджета 191 млн рублей. Получили капитал 534 семьи».

Одни зауральцы терпеливо ждут субсидий, а другие составили петицию в адрес президента страны с просьбой посодействовать.