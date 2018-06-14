В Ноябрьске прошёл турслёт семей города

В Ноябрьске на территории озера Ханто состоялся пятый традиционный турслет для семей города. В нем приняли участие 120 человек, в том числе опекаемые дети, несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из семей военнослужащих. Организаторы подготовили для команд веселую программу соревнований, на выполнение заданий им потребовалось более трех часов.

По результатам общего зачета победителем соревнований стала семья Махневых. Второе место заняла семья Салтаевых, а «бронзу» завоевала семья Захаровых. Все участники были награждены памятными подарками и дипломами. По их словам, турслет стал незабываемым праздником спорта, дружбы, активного отдыха.