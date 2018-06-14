Как заплатить за садик маткапиталом?

Хочу использовать маткапитал для оплаты за дет­ский сад. Как это сделать?

С 1 января у родителей появилась возможность направлять средства маткапитала на оплату детского сада в любой момент после рождения ребёнка. Ранее оплатить услуги дошкольной организации маткапиталом можно было только после того, как детям исполнится три года. Причём оплатить можно уход и присмотр за любым ребёнком в семье (или за всеми одновременно), а не только за тем, после рождения которого выдали сертификат.