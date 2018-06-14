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Как заплатить за садик маткапиталом?
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Как заплатить за садик маткапиталом? 

АиФ Пермь 14 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
Хочу использовать маткапитал для оплаты за дет­ский сад. Как это сделать?
С 1 января у родителей появилась возможность направлять средства маткапитала на оплату детского сада в любой момент после рождения ребёнка. Ранее оплатить услуги дошкольной организации маткапиталом можно было только после того, как детям исполнится три года. Причём оплатить можно уход и присмотр за любым ребёнком в семье (или за всеми одновременно), а не только за тем, после рождения которого выдали сертификат.
«Чтобы использовать средства капитала на оплату детсада, нужно подать заявление в территориальный орган ПФР или МФЦ. А также представить договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребёнка и (или) присмотру и уходу за ним, а также расчёт суммы оплаты. Заявление также можно подать через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал Госуслуг», — сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России. Кстати, с начала года почти тысяча семей Коми направили маткапитал на оплату детского сада.
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