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Тверской студент стал серебряным призером на Кубке Европы по дзюдо
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Тверской студент стал серебряным призером на Кубке Европы по дзюдо 

tvernews.ru 13 июня 2018
Фото: tvernews.ru
9-10 июня в столице Сербии Белграде состоялся Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие почти 300 борцов из 35 стран. Из России были два спортсмена, один из них Ботыр Нуралиев из Твери.
21-летний Ботыр Нуралиев — мастер спорта, выпускник тверской спортивной школы борьбы «Олимп», студент факультета физической культуры ТвГУ, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки ШВСМ Тверской области. На Кубке Европы он боролся в весовой категории до 81 кг. В этой группе лидерство оспаривали 39 участников.
На групповом этапе Ботыр одержал три победы, поборов соперников из Сербии и Венгрии. В полуфинале он снова победил, и лишь в финале уступил действующему чемпиону Европы среди молодежи Дорину Готонаогу из Молдовы.
Теперь Ботыр Нургалиев, воспитанник и сын известного тверского тренера Кахрамана Нуралиева, набрал первые очки в международном рейтинге и претендует на членство в национальной сборной.
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