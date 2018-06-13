Тверской студент стал серебряным призером на Кубке Европы по дзюдо

Теперь Ботыр Нургалиев, воспитанник и сын известного тверского тренера Кахрамана Нуралиева, набрал первые очки в международном рейтинге и претендует на членство в национальной сборной.

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