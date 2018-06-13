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Футбольную викторину проведут в библиотеке вблизи Тимирязевского
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Футбольную викторину проведут в библиотеке вблизи Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 13 июня 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В четверг, 14 июня, в библиотеке №46 на Михалковской улице проведут интерактивную программу, приуроченную к чемпионату мира по футболу. Все желающие примут участие в футбольной викторине и узнают много нового об истории самой популярной в мире игры. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры. — Мы расскажем о талисмане-символе чемпионата — дружелюбном волке Забиваке, — поделился представитель администрации. — В конце мероприятия гости сделают книжную закладку с символом ЧМ. Начало в 12.00. Вход свободный. Адрес библиотеки №46: ул. Михалковская, д. 15. (мю)
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