Фестиваль «Семейное гнездышко» пройдет в Выборге

Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район» и МАУ «Дом молодежи» организуют 15 июня 11.30 в библиотеке А. Аалто фестиваль молодых семей «Семейное гнездышко».

К участию в фестивале приглашаются семьи в возрасте до 35 лет. Участникам предлагается посоревноваться в следующих номинациях:

Конкурс-визитная карточка «Азбука счастья». Конкурсантам необходимо в творческой форме подготовить презентацию своей семьи, включающую в себя информацию о традициях, увлечениях и особенностях своей семейной жизни. Обязательным является участие в выступлении всей команды. Конкурс «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Каждая мама презентует свое хобби или хобби своей семьи. Конкурс «Мама, папа, я — читающая семья!». Сказочная викторина для всех членов семьи. Конкурс «Дефиле сказочных героев». Каждая семья должна представить костюмы сказочных героев. Советуется подготовить тематические костюмы для всех членов семьи, например, «Бременские музыканты».

Кроме того, для семей будет организован мастер-класс «Страна Мультипультия». Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками.