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Директор спортивного клуба «Огава-Щербинка» поучаствовал в международной стажировке
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Директор спортивного клуба «Огава-Щербинка» поучаствовал в международной стажировке 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница спортивного клуба «Огава-Щербинка» в социальных сетях
Директор спортивного клуба «Огава-Щербинка» принял участие в международной стажировке на Кипре. Об этом стало известно 12 июня.
— Стажировка включила в себя неделю занятий, которые провел чемпион мира по джиу-джитсу Александр Кретов. Тренировки проходили три раза в день. Это йога, индивидуальные и групповые занятия. В совокупности — шесть часов в день, — отметил директор спортивного клуба «Огава-Щербинка» Алексей Ловцевич.
Он добавил, что уже открыли подготовку по направлению джиу-джитсу. Запланированы соревнования, аттестации и программы по повышению квалификации ведущих инструкторов и учеников спортивного клуба «Огава-Щербинка».
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