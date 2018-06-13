Директор спортивного клуба «Огава-Щербинка» поучаствовал в международной стажировке

Фото: официальная страница спортивного клуба «Огава-Щербинка» в социальных сетях

Директор спортивного клуба «Огава-Щербинка» принял участие в международной стажировке на Кипре . Об этом стало известно 12 июня.

— Стажировка включила в себя неделю занятий, которые провел чемпион мира по джиу-джитсу Александр Кретов . Тренировки проходили три раза в день. Это йога, индивидуальные и групповые занятия. В совокупности — шесть часов в день, — отметил директор спортивного клуба «Огава-Щербинка» Алексей Ловцевич.

Он добавил, что уже открыли подготовку по направлению джиу-джитсу. Запланированы соревнования, аттестации и программы по повышению квалификации ведущих инструкторов и учеников спортивного клуба «Огава-Щербинка».