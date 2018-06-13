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Соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» прошли в Кузьминках
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Соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» прошли в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Ребята из школы № 825 района Кузьминки посетили занятия в ДШИ «Центр», которые провели опытные педагоги.
— Дети поучаствовали в спортивных эстафетах, катались на самокатах и поддерживали друг друга вместе со своими воспитателями. После обеда весь лагерь встретился в актовом зале, где каждый отряд показал выступление на тему «Москва в картинках». Выступления каждого отряда были уникальными, ребята с воспитателями и вожатыми постарались и показали друг другу Москву в потрясающих картинках, — рассказал представитель учреждения.
Вечером в лагере состоялись соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья», в которых приняли участие шесть семей. (вт)
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