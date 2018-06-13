Соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» прошли в Кузьминках

Ребята из школы № 825 района Кузьминки посетили занятия в ДШИ «Центр», которые провели опытные педагоги.

— Дети поучаствовали в спортивных эстафетах, катались на самокатах и поддерживали друг друга вместе со своими воспитателями. После обеда весь лагерь встретился в актовом зале, где каждый отряд показал выступление на тему « Москва в картинках». Выступления каждого отряда были уникальными, ребята с воспитателями и вожатыми постарались и показали друг другу Москву в потрясающих картинках, — рассказал представитель учреждения.

Вечером в лагере состоялись соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья», в которых приняли участие шесть семей. (вт)