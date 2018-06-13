Малышко: работаем с большим желанием, чего после зимы очень не хватало 

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о том, как мужская сборная готовится к новому сезону.
«Команда передает всем привет. Работаем по полной. А главное — с большим желанием, чего после зимы очень не хватало», — написал на своей странице в сети «Инстаграм», дополнив запись видео со стрелковой тренировки.
Мужская сборная России по биатлону начала подготовку к новому сезону 6 июня в Чайковском. Первый сбор продлится до 25 июня. На нём присутствуют спортсмены основной и резервной команд, а также Алексей Волков, Алексей Слепов и Кирилл Стрельцов, которые тренируются за счёт своих регионов.
Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.