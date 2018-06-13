Ещё
Малышко: работаем с большим желанием, чего после зимы очень не хватало
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышко: работаем с большим желанием, чего после зимы очень не хватало 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о том, как мужская сборная готовится к новому сезону.
«Команда передает всем привет. Работаем по полной. А главное — с большим желанием, чего после зимы очень не хватало», — написал на своей странице в сети «Инстаграм», дополнив запись видео со стрелковой тренировки.
Мужская сборная России по биатлону начала подготовку к новому сезону 6 июня в Чайковском. Первый сбор продлится до 25 июня. На нём присутствуют спортсмены основной и резервной команд, а также Алексей Волков, Алексей Слепов и Кирилл Стрельцов, которые тренируются за счёт своих регионов.
Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.
Чемпионат.com: последние новости
Хэмилтон поздравил принца Гарри с днём свадьбы Овечкин: до сих пор не верю, думаю, никто не верит, что мы чемпионы Латиноамериканские болельщики в Москве задержаны за повреждение машины таксиста
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян124
Путин уволил Клименко253
«Россия все отдаст»129
Говорухин при смерти185
«Это намного серьезнее, чем санкции»173
Видео
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:12
Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение