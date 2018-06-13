Викторины и игры состоятся в одной из библиотек Рязанского района

В библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской, проведут познавательную программу для детей. Встреча состоится 15 июня. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.

— Дети смогут сыграть в игры, показать знания в викторинах, а также принять участие в мастер-классах, — добавил Алексей Тепляков

Начало в 11.30. О подробностях можно узнать по телефону 8 (499) 171-23-52.

Библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)