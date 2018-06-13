В библиотеке на проспекте Мира начало чемпионата мира по футболу отметят библио-матчем

В день открытия чемпионата мира по футболу в библиотеке им. Пабло Неруды на проспекте Мира всем желающим предложат сыграть собственный матч. Он пройдет 14 июня в 18.00 во дворике библиотеки, а мяч для турнира выдадут «в обмен» на читательский билет.

— Те, кто предпочитает футбол смотреть, смогут поболеть за любимую команду в уютной обстановке кинозала библиотеки, — добавили в администрации учреждения.

Там добавили, что спортивные мастер-классы и чемпионаты по дворовому футболу будут проходить в библиотеке на протяжении всего мундиаля. Напомним, адрес библиотеки — проспект Мира, д. 180. (иб)