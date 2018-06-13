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В библиотеке на Привольной рассказали о символике России
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В библиотеке на Привольной рассказали о символике России 

Управа района Выхино-Жулебино 4 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино состоялась встреча «Вместе мы — большая сила, вместе мы — страна Россия». Под таким девизом прошел исторический час, посвященный Дню России. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Ребята услышали рассказ о символике нашей Родины и выдающихся личностях, прославивших Россию, — уточнил сотрудник библиотеки. Веселые игры, конкурсы и викторина показали, что гости праздника хорошо знают российскую историю, географию и культуру.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: Привольная улица, дом 21. (вт)
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