В библиотеке на Привольной рассказали о символике России

В библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино состоялась встреча «Вместе мы — большая сила, вместе мы — страна Россия ». Под таким девизом прошел исторический час, посвященный Дню России. Об этом сообщили в администрации учреждения. — Ребята услышали рассказ о символике нашей Родины и выдающихся личностях, прославивших Россию, — уточнил сотрудник библиотеки. Веселые игры, конкурсы и викторина показали, что гости праздника хорошо знают российскую историю, географию и культуру. Напомним, что библиотека расположена по адресу: Привольная улица, дом 21. (вт)