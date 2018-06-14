Семья из Удмуртии вышла в финал Всероссийского конкурса «Семья года-2018» 

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. В этом году на региональном этапе Всероссийского конкурса Семья года наш город представили две семьи Зигангареевых (в номинации Молодая семья) и Валитовых (в номинации Семья хранитель традиций). Победителями регионального этапа конкурса в номинации Молодая семья стала семья Зигангареевых, которая и будет представлять Удмуртскую Республику в данной номинации на всероссийском этапе, говорится в сообщении. Отметим, что в июле 2018 года будет заседание Оргкомитета по подведению итогов Всероссийского конкурса. А в конце ноября в Москве пройдет торжественное награждение победителей. Напомним, что в 2017 году лучшими в этой номинации также стали представители Удмуртии: семья Ахметзяновых из Ленинского района Ижевска. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юная ижевчанка спела с Николаем Басковым на международном конкурсеШкольники из Ижевска завоевали Гран-при международного фестиваля в Сочи