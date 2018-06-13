Библиотека № 180 предупредила читателей об изменении режима работы

Библиотека № 180 предупредила читателей об изменении режима работы в связи с началом лета и летних каникул: до конца сезона по понедельникам библиотека работать не будет. На привычную семидневку библиотека перейдет осенью.

Напомним, сейчас в библиотеке проходит акция «Московская программа летнего чтения „Лето — время увлечений“» стартует 1 июня и в библиотеке № 180. Условия участия в читательском марафоне просты: участники программы подписывают договор с библиотекой и обязуются прочитать определённое ими самими количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Ребята будут записывать свои впечатления от прочитанных книг в специальную тетрадь. В конце лета дети сдадут свои наблюдения в библиотеку. Финалистами программы станут участники, которые выполнили договор с библиотекой и не позднее 9 сентября 2018 года предоставили на рассмотрение свои читательские дневники.