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Библиотека № 180 предупредила читателей об изменении режима работы
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Библиотека № 180 предупредила читателей об изменении режима работы 

Коньково 4 часа назад
Фото: Коньково
Библиотека № 180 предупредила читателей об изменении режима работы в связи с началом лета и летних каникул: до конца сезона по понедельникам библиотека работать не будет. На привычную семидневку библиотека перейдет осенью.
Напомним, сейчас в библиотеке проходит акция «Московская программа летнего чтения „Лето — время увлечений“» стартует 1 июня и в библиотеке № 180. Условия участия в читательском марафоне просты: участники программы подписывают договор с библиотекой и обязуются прочитать определённое ими самими количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Ребята будут записывать свои впечатления от прочитанных книг в специальную тетрадь. В конце лета дети сдадут свои наблюдения в библиотеку. Финалистами программы станут участники, которые выполнили договор с библиотекой и не позднее 9 сентября 2018 года предоставили на рассмотрение свои читательские дневники.
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