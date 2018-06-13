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На Куусинена устроили фестиваль «Игры нашего двора»
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На Куусинена устроили фестиваль «Игры нашего двора» 

Управа района Хорошевский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Детской библиотеке № 43 — Культурном центре имени В. Ю. Драгунского прошел фестиваль «Игры нашего двора», объединивший две библиотеки — участницы проекта «БИБЛИОтропинка».
— К нам в гости пришли дети и подростки, которые проводят каникулы в Москве. Ребята отправились в путешествие в прошлое, во время которого они узнали о дворовых играх целого поколения времен СССР, — рассказала директор КЦ Татьяна Денисова. — Вместе с сотрудниками библиотеки № 32 и специалистами программы «Каникулы в городе» мы вспомнили веселые забавы мальчишек и девчонок, в которые до сих пор с радостью играют взрослые и дети. При этом площадки библиотек стали игровым полем, а в завершение путешествия прошла сдача «Веселых спортивных нормативов».
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2.
(ап)
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