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В библиотеке на Зарайской появились книги о Шукшине
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В библиотеке на Зарайской появились книги о Шукшине 

Управа Рязанского района 4 часа назад
Новые книги о писателе, актере и режиссере Василии Шукшине стали доступны читателям библиотеки №106, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Поиск правды, смысла существования человека — главные темы творчества Шукшина. Предлагаем читателям новые книги о нем — «Воспоминания о Шукшине» и «Диалоги о Шукшине». В них представлены воспоминания коллег и близких, статьи критиков и исследователей его творчества, — отметила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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