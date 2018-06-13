В библиотеке на Зарайской появились книги о Шукшине

Новые книги о писателе, актере и режиссере Василии Шукшине стали доступны читателям библиотеки №106, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Поиск правды, смысла существования человека — главные темы творчества Шукшина. Предлагаем читателям новые книги о нем — «Воспоминания о Шукшине» и «Диалоги о Шукшине». В них представлены воспоминания коллег и близких, статьи критиков и исследователей его творчества, — отметила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)