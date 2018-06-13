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В модельной линейке Geely лидером продаж стал внедорожник Atlas
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В модельной линейке Geely лидером продаж стал внедорожник Atlas 

«Автостат Инфо» 4 часа назад
В модельной линейке Geely лидером продаж стал внедорожник Atlas В мае этого года, согласно данным статистики «Автостат Инфо», марка Geely реализовала 202 автомобиля. Это оказалось на 5,2% больше результата продаж за май прошлого года — 192 авто.
Лидером продаж в модельной линейке китайского бренда стал новый внедорожник Geely Atlas. В мае текущего года эта модель разошлась на рынке РФ тиражом 163 ед. Кроме нее в прошлом месяце российские дилеры Geely продали 27 автомобилей Geely Emgrand X7 (-78,7%) и 12 машин Geely SC7 (-80%).
Исследование «Автостат Инфо» показывает также, что с начала года и по май включительно российские продажи Geely сократились к прошлому году на 2,5% и составили 783 ед. авто против 803 ед. По результатам продаж за эти пять месяцев в линейке китайской марки лидирует Geely Emgrand X7 — 389 авто (-22%). Внедорожник Geely Atlas занимает пока второе место с результатом 297 проданных авто. Третье место сохранила Geely SC7 — 90 машин (-65,6%).
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