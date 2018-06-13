Уличный художник Миша Маркер изобразил Путина и Медведева в образе героев фильма «Жмурки»

Петербургский уличный художник Миша Маркер разместил ко Дню России коллаж с кадром из комедии Алексея Балабанова «Жмурки», где вместо главных героев изображены Путин и Медведев. Маркер также использовал цитату из фильма «Пороть вас надо». «Открытка» — совместная работа Миши Маркера и московской художницы Анастасии Анастас. Еще один плакат висит в Москве

На прошлой неделе Маркер разместил новый арт-объект под названием «Голый король». Точное расположение работы он сообщать отказался, чтобы плакат остался в целости и сохранности.

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