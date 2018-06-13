Медведев: спорт воспитывает лучшие человеческие качества

"Ваши матчи подарили зрителям по-настоящему яркие эмоции, продемонстрировали захватывающую игру, командное единство, мастерство, отличную спортивную подготовку, выдержку и волю к победе. А главное — вы еще раз доказали, что спорт воспитывает лучшие человеческие качества: честность, справедливость, взаимное уважение", — отметил Медведев в приветствии, текст которого размещен на сайте кабмина.

"Футбол для дружбы" — международная детская социальная программа, которая реализуется компанией с 2013 года в рамках глобальной программы " Газпром — детям" и включает в себя ряд спортивно-образовательных мероприятий, проводимых в разных странах мира.

По словам Медведева, в этом году «Футбол для дружбы» собрал в Москве юных тренеров, спортсменов, журналистов более чем из двухсот стран мира, всех, кто искренне любит футбол, честную и справедливую борьбу. Он отметил, что с каждым годом растет интерес к программе «Футбол для дружбы», увеличивается ее популярность и число участников, т.к. она включает в себя не только спортивные состязания, но и интересные образовательные мероприятия.

Глава кабмина выразил уверенность, что программа «Футбол для дружбы» и дальше будет особой площадкой, где каждый участник может реализовать свои возможности, превратить мечту в реальность, приобрести настоящих друзей.