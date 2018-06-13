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Медведев: спорт воспитывает лучшие человеческие качества
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Медведев: спорт воспитывает лучшие человеческие качества 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Международного детского форума в рамках международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», который проходит в Москве 13 июня.
"Ваши матчи подарили зрителям по-настоящему яркие эмоции, продемонстрировали захватывающую игру, командное единство, мастерство, отличную спортивную подготовку, выдержку и волю к победе. А главное — вы еще раз доказали, что спорт воспитывает лучшие человеческие качества: честность, справедливость, взаимное уважение", — отметил Медведев в приветствии, текст которого размещен на сайте кабмина.
"Футбол для дружбы" — международная детская социальная программа, которая реализуется компанией с 2013 года в рамках глобальной программы "Газпром — детям" и включает в себя ряд спортивно-образовательных мероприятий, проводимых в разных странах мира.
По словам Медведева, в этом году «Футбол для дружбы» собрал в Москве юных тренеров, спортсменов, журналистов более чем из двухсот стран мира, всех, кто искренне любит футбол, честную и справедливую борьбу. Он отметил, что с каждым годом растет интерес к программе «Футбол для дружбы», увеличивается ее популярность и число участников, т.к. она включает в себя не только спортивные состязания, но и интересные образовательные мероприятия.
Глава кабмина выразил уверенность, что программа «Футбол для дружбы» и дальше будет особой площадкой, где каждый участник может реализовать свои возможности, превратить мечту в реальность, приобрести настоящих друзей.
ТАСС: последние новости
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