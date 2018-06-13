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Двое заместителей главы Минсельхоза покинули свои посты
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Двое заместителей главы Минсельхоза покинули свои посты 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должностей двоих заместителей министра сельского хозяйства РФ: Евгения Громыко и Евгения Непоклонова.
Чиновники оставили свои посты по собственному желанию.
Напомним, в мае ведомство возглавил Дмитрий Патрушев. До этого он руководил Россельхозбанком. В июне заместителем Патрушева стал выходец из Россельхозбанка Дмитрий Сергеев, сообщает Интерфакс.
На данный момент у главы Минсельхоза восемь заместителей. Свои посты сохранили Джамбулат Хатуов (первый замминистра), Иван Лeбедев, Елeна Астраханцeва, Сeргей Лeвин и Илья Шeстаков (глaва Росрыболовствa).
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