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В Госдуме предостерегли россиянок от межрасовых связей и интима с иностранцами
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В Госдуме предостерегли россиянок от межрасовых связей и интима с иностранцами 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила в интервью «Говорит Москва», что интимные связи россиянок с приезжающими в страну иностранцами зачастую влекут негативные последствия.
«Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее, — отметила она. — Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их».
Плетнева добавила, что после Олимпиады-1980 в стране появилось множество матерей-одиночек. По ее словам, дети, появившиеся в результате таких отношений, страдают «еще со времен советской власти», в особенности, если они результат межрасовых связей. «Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила депутат.
Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня в Москве матчем сборной России и Саудовской Аравии. Игры в течение месяца, до 15 июля, будут проходить еще в десяти городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.
Продано около двух с половиной миллионов билетов. Наибольшее число иностранных болельщиков ожидается из США, Бразилии, Колумбии и Германии.
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