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Иностранцы, прибывающие в Россию на ЧМ, восхищены Москвой
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Иностранцы, прибывающие в Россию на ЧМ, восхищены Москвой 

Пятый канал 14 июня 2018
Фото: Пятый канал
Состояние Москвы стало приятной неожиданностью для иностранных гостей, которые приехали в город на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет британская газета The Guardian.
В издании отмечают, что российская столица очень сильно изменилась и составляет конкуренцию другим европейским городам.
В частности, автор статьи указывает на отличное состояние улиц, расширенные тротуары, велосипедные дорожки, прибранные парки и пространство, появившееся для пеших прогулок.
— Сталинская архитектура и памятники все также придают городу величественный вид, но на улицах все стало намного человечнее, — говорится в тексте газеты.
Также журналист задал вопрос об отношении к Москве одному из иностранных футбольных фанатов.
— Все очень дружелюбные. Куда бы я ни пошел, все хотят со мной сфотографироваться. Думаю, стоит начать брать за это деньги, — прокомментировал мужчина.
Ранее Пятый канал сообщал, что в четверг вечером чемпионат мира по футболу откроется игрой между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники». По мнению футбольного аналитика Алексея Стрепетова, легкой победы россиянам ждать не стоит.
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