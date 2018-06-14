Иностранцы, прибывающие в Россию на ЧМ, восхищены Москвой 

Состояние Москвы стало приятной неожиданностью для иностранных гостей, которые приехали в город на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет британская газета The Guardian.
В издании отмечают, что российская столица очень сильно изменилась и составляет конкуренцию другим европейским городам.
В частности, автор статьи указывает на отличное состояние улиц, расширенные тротуары, велосипедные дорожки, прибранные парки и пространство, появившееся для пеших прогулок.
— Сталинская архитектура и памятники все также придают городу величественный вид, но на улицах все стало намного человечнее, — говорится в тексте газеты.
Также журналист задал вопрос об отношении к Москве одному из иностранных футбольных фанатов.
— Все очень дружелюбные. Куда бы я ни пошел, все хотят со мной сфотографироваться. Думаю, стоит начать брать за это деньги, — прокомментировал мужчина.
Ранее Пятый канал сообщал, что в четверг вечером чемпионат мира по футболу откроется игрой между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники». По мнению футбольного аналитика Алексея Стрепетова, легкой победы россиянам ждать не стоит.