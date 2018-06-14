Иностранцы, прибывающие в Россию на ЧМ, восхищены Москвой

В издании отмечают, что российская столица очень сильно изменилась и составляет конкуренцию другим европейским городам.

В частности, автор статьи указывает на отличное состояние улиц, расширенные тротуары, велосипедные дорожки, прибранные парки и пространство, появившееся для пеших прогулок.

— Сталинская архитектура и памятники все также придают городу величественный вид, но на улицах все стало намного человечнее, — говорится в тексте газеты.

Также журналист задал вопрос об отношении к Москве одному из иностранных футбольных фанатов.

— Все очень дружелюбные. Куда бы я ни пошел, все хотят со мной сфотографироваться. Думаю, стоит начать брать за это деньги, — прокомментировал мужчина.