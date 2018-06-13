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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: new-retail.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Данное соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС. Документом также устанавливается порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации.
«Действие соглашения будет распространяться на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и (или) оборот товаров, в отношении которых принято решение о введении маркировки, а также на эмитентов», — говорится в пояснении к постановлению, опубликованном на сайте кабмина.
Правительство отмечает, что целью соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение.
Соглашение было подписано 2 февраля 2018 года в Алма-Ате по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. 6 июня оно было одобрено правительством России.
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