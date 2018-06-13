Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС

Данное соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС. Документом также устанавливается порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации.

«Действие соглашения будет распространяться на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и (или) оборот товаров, в отношении которых принято решение о введении маркировки, а также на эмитентов», — говорится в пояснении к постановлению, опубликованном на сайте кабмина.

Правительство отмечает, что целью соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение.