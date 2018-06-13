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Азербайджан обыграл Латвию
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Азербайджан обыграл Латвию 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Азербайджан победил Латвию в товарищеском матче — 3:1. В составе победившей команды вышел бывший нападающий "Зенита" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев.
Товарищеский матч
Латвия — Азербайджан — 1:3 (0:1)
Голы: Медведев, 20 (0:1). Имамвердиев, 57 (0:2). Махмудов, 62 (0:3). Ульдрикис, 90+3 (1:3).
Латвия: Неругал, Максименко, Габов, Дубра, Ругинс (Камеш, 46), Фертов (Хмиз, 75), Тарасов, Икауниекс, Торрес (Клюшкин, 46. Савалниекс, 89), Карашаускс (Вишняков, 69), Шабала (Ульдрикис, 69).
Азербайджан: Агаев, Пашаев, Абышов (Гусейнов, 81), Медведев (Мамедов, 46), Аббасов (Халилзаде, 66), Абдуллаев (Мадатов, 72), Махмудов, Гараев, Имамвердиев (Диниев, 81), Алескеров (Гаджиев, 75), Шейдаев.
Предупреждения: Ругинс, 30. Камеш, 65. Имамвердиев, 72.
Судья: Щербаков (Белоруссия).
9 июня. Рига. Стадион «Daugava».
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