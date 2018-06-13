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Евгения Медведева: «Учусь на тренера. Пока на первом курсе»
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Евгения Медведева: «Учусь на тренера. Пока на первом курсе» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Российская фигуристка Евгения Медведева на открытии культурно-спортивного центра Nike Box MSK сказала, что учится на тренера.
— Смотрите свои передачи на Первом канале?
— Не смотрела. На себя не могу смотреть. Только один раз посмотрела свое выступление на «Гран-при» и все.
— Готовы на телевидении работать после окончания карьеры?
— Это один из вариантов моей будущей профессии. Не могу исключать ничего. Никто не знает, что будет завтра. Я сейчас на первом курсе, учусь на тренера. (Арман МКРТЧЯН)
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