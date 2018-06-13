Медведев уволил двух заместителей министра сельского хозяйства

«Освободить Непоклонова Евгения Анатольевича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе; освободить Громыко Евгения Васильевича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в сообщении.

Громыко занимал пост замглавы Минсельхоза с 2016 года, до этого работал в Краснодарском крае