Медведев уволил двух заместителей министра сельского хозяйства 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителей министра сельского хозяйства Евгения Громыко и Евгения Непоклонова, следует из распоряжения правительства РФ.
«Освободить Непоклонова Евгения Анатольевича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе; освободить Громыко Евгения Васильевича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в сообщении.
Громыко занимал пост замглавы Минсельхоза с 2016 года, до этого работал в Краснодарском крае.
Непоклонов был назначен замминистра сельского хозяйства в феврале 2017 года. До этого, с 2011 года, он работал заместителем руководителя Россельхознадзора.