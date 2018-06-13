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Медведев уволил двух заместителей министра сельского хозяйства
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Медведев уволил двух заместителей министра сельского хозяйства 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителей министра сельского хозяйства Евгения Громыко и Евгения Непоклонова, следует из распоряжения правительства РФ.
«Освободить Непоклонова Евгения Анатольевича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе; освободить Громыко Евгения Васильевича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в сообщении.
Громыко занимал пост замглавы Минсельхоза с 2016 года, до этого работал в Краснодарском крае.
Непоклонов был назначен замминистра сельского хозяйства в феврале 2017 года. До этого, с 2011 года, он работал заместителем руководителя Россельхознадзора.
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