Знак «Инвалид» для автомобилей будет выдавать Минтруд

Минтруд России будет наделён полномочием определять порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования. Соответствующее постановление Правительства № 645 от 4 июня 2018 года вступило в силу 14 июня.

Согласно действующим ПДД, знак «Инвалид» на автомобиле наделяет водителя рядом льгот. К ним относится возможность проезда по участкам с запрещающими знаками и бесплатная парковка.

Знак находится в свободной продаже, а разрешение на его покупку не требуется. Некоторые недобросовестные здоровые водители, зная о льготах, которые даёт знак «Инвалид», клеят такие стикеры на свои автомобили. Инспектор ГИБДД вправе потребовать документы, подтверждающие инвалидность водителя или его пассажира.

В случае если удостоверение инвалида никто предъявить не может, то за это нарушение полицейский выписывает штраф в размере 5000 рублей. При этом водитель также рискует не только получить крупный штраф, но и быть арестованным на срок до полугода.