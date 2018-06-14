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Знак «Инвалид» для автомобилей будет выдавать Минтруд
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Знак «Инвалид» для автомобилей будет выдавать Минтруд 

Парламентская газета 14 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Минтруд России будет наделён полномочием определять порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования. Соответствующее постановление Правительства № 645 от 4 июня 2018 года вступило в силу 14 июня.
Согласно действующим ПДД, знак «Инвалид» на автомобиле наделяет водителя рядом льгот. К ним относится возможность проезда по участкам с запрещающими знаками и бесплатная парковка.
Знак находится в свободной продаже, а разрешение на его покупку не требуется. Некоторые недобросовестные здоровые водители, зная о льготах, которые даёт знак «Инвалид», клеят такие стикеры на свои автомобили. Инспектор ГИБДД вправе потребовать документы, подтверждающие инвалидность водителя или его пассажира.
В случае если удостоверение инвалида никто предъявить не может, то за это нарушение полицейский выписывает штраф в размере 5000 рублей. При этом водитель также рискует не только получить крупный штраф, но и быть арестованным на срок до полугода.
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