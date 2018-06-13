В конкурсе «Супербабушка» участие приняла представительница Косино-Ухтомского района

В Пансионате ветеранов труда №19 провели окружной этап конкурса «Московская супербабушка-2018». Представительницы района Косино-Ухтомский и Новокосино участвовали от ГБУ ТЦСО «Вешняки».

Участница из Косино-Ухтомского района получила приз зрительских симпатий. Это Елена Харанутова. Елена Борисовна обладает главным «сокровищем»— внучкой. Она активный человек, любит музыку, увлекается рукоделием. Также «супербабушка» занимается спортом. Сама Елена Борисовна родом из Иркутска , ее профессия — экономист.

Напомним, что впервые конкурс «бабушек» был проведен в 2011 году. Нужно признать, он понравился жителям столицы. И бабушки из Косино-Ухтомского района не являются исключением. Они всегда принимают активное участие в этом увлекательном и интересном мероприятии.