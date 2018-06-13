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Оперативный штаб обновили после ряда смертей в роддомах
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Оперативный штаб обновили после ряда смертей в роддомах 

Уральский меридиан 39 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Правительство Челябинской области приняло решение обновить состав оперативного штаба по профилактике и снижению детской и материнской смертности на территории области. Соответствующий документ появился на сайте правительства региона.
«Штаб должен собираться не реже чем раз в шесть месяцев. Создается штаб для взаимодействия органов региональных министерств и ведомств с местными органами самоуправления и медицинскими учреждениями», — говорится в тексте документа.
Штабом будет руководить первый заместитель губернатора Евгений Редин.
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