В «Самбо-70» состоялся юбилейный турнир

В центре спорта и образования «Самбо-70» состоялся 10 юбилейный открытый турнир по борьбе самбо среди юношей 2004-2005 годов рождения, посвященный памяти Заслуженного тренера России , выпускника школы «Самбо-70» Сергея Николаевича Лукашова.

«Ставший уже традиционным турнир имени Лукашова — это не только соревнования для молодых спортсменов, но и дань памяти и уважения прославленному тренеру, который был предан спорту и школе «Самбо-70», это место, куда приходят его ученики, чтобы вспомнить своего тренера, который когда-то проложил им дорогу во взрослую жизнь», сообщается на сайте «Самбо-70».

Многие ученики Сергея Николаевича в этот день выводили на ковер своих воспитанников. В соревнованиях приняли участие 126 спортсменов. Сначала юные самбисты провели предварительные схватки за выход в финальную часть турнира в красном и желтом залах. Торжественная церемония открытия, финальные поединки и церемония награждения победителей и призеров состоялась в большом спортивном зале «Самбо-70».

Перед зрителями выступили с показательным номером служащие 27-й отдельной Гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады, а также юные воспитанницы «Самбо-70» по художественной гимнастике. Одними из главных зрителей финальных поединков стали участники программы городского детского отдыха «Московская смена», которая этим летом третий год подряд проходит в «Самбо-70».