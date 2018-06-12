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Детский противотуберкулезный диспансер планируется построить в Северной Осетии
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Детский противотуберкулезный диспансер планируется построить в Северной Осетии 

ТАСС 23 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют построить детский противотуберкулезный диспансер. Об этом во вторник сообщил журналистам глава республики Вячеслав Битаров, комментируя итоги встречи с председателем правительства России Дмитриев Медведевым.
"Ситуация с туберкулезом в республике остается сложной, в этом году завершаем строительство туберкулезного диспансера, но борьбу с туберкулезом нужно вести с младшего возраста. У нас нет детской туберкулезной больницы. Мы озвучили этот вопрос (на встрече с Медведевым), надо разрабатывать проект и надеюсь, что в 2019 году начнем строительство детского противотуберкулезного диспансера", — сказал Битаров.
Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило Северной Осетии субсидии в размере 700 млн рублей на завершение строительства противотуберкулезного диспансера в 2018 году.
Вопрос необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Было принято решение о строительстве крупного объекта здравоохранения мощностью до 300 коек, оно рассчитано на 250 посещений в смену с предельной сметной стоимостью строительства 1,27 млрд рублей.
Строится объект в рамках ФЦП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года.
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