Детский противотуберкулезный диспансер планируется построить в Северной Осетии

"Ситуация с туберкулезом в республике остается сложной, в этом году завершаем строительство туберкулезного диспансера, но борьбу с туберкулезом нужно вести с младшего возраста. У нас нет детской туберкулезной больницы. Мы озвучили этот вопрос (на встрече с Медведевым), надо разрабатывать проект и надеюсь, что в 2019 году начнем строительство детского противотуберкулезного диспансера", — сказал Битаров.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило Северной Осетии субсидии в размере 700 млн рублей на завершение строительства противотуберкулезного диспансера в 2018 году.

Вопрос необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой . Было принято решение о строительстве крупного объекта здравоохранения мощностью до 300 коек, оно рассчитано на 250 посещений в смену с предельной сметной стоимостью строительства 1,27 млрд рублей.

Строится объект в рамках ФЦП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года.