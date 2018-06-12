Проезд по Камскому мосту в Удмуртии подорожает с 9 июля

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии с 9 июля подорожает проезд по Камскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба «Региональной инвестиционной компании», которая является концессионером объекта.

«С 09 июля 2018 года измениться стоимость проезда по платным секциям мостовых переходов через реки Кама и Буй. Изменения коснуться всех тарифных групп», — говорится в сообщении.

Водителям легковых авто придется платить на 30 рублей больше за проезд по мосту через реку Буй. Проезд по двум мостам — через буй и через Каму — тоже станет на 30 рублей дороже. Его стоимость составит 430 рублей. Проезд по мосту через Буй подорожает на 50 рублей и для грузовиков высотой более 2,6 м с количеством осей 2 и более.

Дороже станет проезд и для среднегабаритных авто, большегрузов и автобусов. Увеличение стоимости на Камском мосту составит 100 рублей для каждой категории. Соответственно, цена проезда по двум мостам составит 950, 1600 и 2100 рублей соответственно.