Челябинская библиотека подарит списанные книги всем желающим

Челябинская библиотека им. Пушкина подарит списанные книги всем желающим, об этом сообщается на сайте библиотеки.

Челябинцам предложат выбрать списанные книги по естественно-научным дисциплинам (физика, химия, биология, астрономия и др.), технике, общественно-политическим наукам (юриспруденция, экономика, психология, филология, лингвистика, социология, история, политология, педагогика, география и др.). Любители периодических изданий смогут взять списанные выпуски журнала «Юность».

«Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2017 г. № 115 «О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», библиотеки получили право передавать списанные книги всем желающим. Пусть книга ветхая, но она может обрести вторую жизнь и быть прочитанной кем-то», — пояснили в библиотеке.

Добавим, что акция по передаче книг пройдет 13 июня в Центральной библиотеке имени Пушкина по адресу: улица Коммуны, 69.