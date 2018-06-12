Ещё
Челябинская библиотека подарит списанные книги всем желающим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинская библиотека подарит списанные книги всем желающим 

АиФ 12 июня 2018
Фото: АиФ
Челябинская библиотека им. Пушкина подарит списанные книги всем желающим, об этом сообщается на сайте библиотеки.
Челябинцам предложат выбрать списанные книги по естественно-научным дисциплинам (физика, химия, биология, астрономия и др.), технике, общественно-политическим наукам (юриспруденция, экономика, психология, филология, лингвистика, социология, история, политология, педагогика, география и др.). Любители периодических изданий смогут взять списанные выпуски журнала «Юность».
«Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2017 г. № 115 «О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», библиотеки получили право передавать списанные книги всем желающим. Пусть книга ветхая, но она может обрести вторую жизнь и быть прочитанной кем-то», — пояснили в библиотеке.
Добавим, что акция по передаче книг пройдет 13 июня в Центральной библиотеке имени Пушкина по адресу: улица Коммуны, 69.
АиФ: последние новости
Мать пострадавшего в Турции челябинца рассказала о состоянии сына От каких налогов освобождены пенсионеры? Как получить прибавку к пенсии в 1380 рублей?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян125
Путин уволил Клименко254
«Россия все отдаст»130
Говорухин при смерти185
«Это намного серьезнее, чем санкции»174
Видео
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:12
Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение