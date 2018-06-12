Лучшую молодую семью выбрали в Кузбассе

Преодолели первый тур соревнований и вышли в финал семьи: Мамаевых из Анжеро-Судженска , Мальфановых из Прокопьевска , Карповых из Белова, Бережных из Междуреченска, Колобовых из Кемерова. Ещё 17 семей отсеялись.

Второй этап конкурса продолжался два дня. И сначала кузбассовцы показывали свои спортивные навыки в Губернском центре спорта «Кузбасс». Надо было продемонстрировать свои умения в дзюдо, спортивной борьбе, ушу, боксе и футболе (на выбор). Затем в парке им. Веры Волошиной они участвовали в спортивно-патриотической эстафете, в ходе которой нужно было ответить на вопросы викторины, пострелять из пневматической винтовки и показать умение выполнять неполную разборку-сборку автомата Калашникова.

Творческая часть конкурса состоялась на следующий день в КемГУ.