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Лучшую молодую семью выбрали в Кузбассе
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Лучшую молодую семью выбрали в Кузбассе 

АиФ Кузбасс 12 июня 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 12 июня — АиФ-Кузбасс. Семья энергетиков Павла и Анастасии Карповых из Белова стала лучшей «Молодой семьёй Кузбасса — 2018» по итогам областного конкурса, который проводится с 2001 года.
Преодолели первый тур соревнований и вышли в финал семьи: Мамаевых из Анжеро-Судженска, Мальфановых из Прокопьевска, Карповых из Белова, Бережных из Междуреченска, Колобовых из Кемерова. Ещё 17 семей отсеялись.
Второй этап конкурса продолжался два дня. И сначала кузбассовцы показывали свои спортивные навыки в Губернском центре спорта «Кузбасс». Надо было продемонстрировать свои умения в дзюдо, спортивной борьбе, ушу, боксе и футболе (на выбор). Затем в парке им. Веры Волошиной они участвовали в спортивно-патриотической эстафете, в ходе которой нужно было ответить на вопросы викторины, пострелять из пневматической винтовки и показать умение выполнять неполную разборку-сборку автомата Калашникова.
Творческая часть конкурса состоялась на следующий день в КемГУ.
Павел и Анастасии Карповы из Белова победили в областном конкурсе по решению жюри. Оба супруга — энергетики. Павел — инженер в ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС». Анастасия работает на Беловской ГРЭС. У них есть дочь и сын. По сообщению пресс-службы областной администрации, семья Карповых ведёт здоровый и активный образ жизни, катается на горных лыжах.
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